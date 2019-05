Geen camerabeelden van vechtpartij Heeswijk-Dinther

Landerd zit met tekort van 1,5 miljoen over 2018 toch vrijwel op schema

16:24 LANDERD - De gemeente Landerd komt over 2018 ruim 1,5 miljoen euro tekort. Dat is een ton meer dan verwacht. ,,Dat lijkt misschien veel, maar daar is bewust een paar jaar geleden al voor gekozen”, verklaart wethouder Hans Vereijken. Hij put uit de reserve om het tekort op te vangen. ,,Dat is allemaal zo gepland.”