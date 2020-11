Geen debat maar pianoconcert in de raadszaal van Meierijstad

Wies haalt met Bookies een ton aan donaties binnen

24 november VEGHEL - Twee jaar geleden, bij het 5-jarig bestaan van tweedehands boekwinkel Bookies in Veghel, stond de teller op 52.000 euro. En nu is al de 100.000 euro in zicht. Dat heeft die Wies Dragt met haar boekwinkel maar mooi opgehaald voor het goede doel. ,,Ik denk dat we nog wel even doorgaan.”