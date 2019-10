Geen enkelband voor Boekelaar die vriendin bedreigde

BOEKEL - Ze hadden geen liefdesrelatie, waren slechts bevriend. Toch sloeg een 35-jarige Boekelaar in juni met een steen de ruiten van de VW Polo van zijn vriendin aan diggelen en bedreigde hij haar met de dood. Hij ontliep voor de rechtbank de elektronische enkelband die het OM had geëist.

De man werd geen stalking ten laste gelegd, maar toch volgde hij de vrouw in het verleden hinderlijk. Hij schreef haar en haar ouders briefjes en bekladde verkeersborden in de buurt van haar huis. Enkel en alleen omdat hij boos op haar was. ,,Het ging niet goed met haar en ik had het idee dat ze tegen mij loog", zei hij gisteren bij de politierechter.

De vrouw voelde zich danig bedreigd: ze durfde 's avonds nauwelijks meer naar buiten en was voortdurend bang als ze de man tegenkwam. Daarom nam ze contact op met de politie. Na een zogeheten stopgesprek kreeg de man een gedragsaanwijzing opgelegd, die inhield dat hij niet bij de vrouw in de buurt mocht komen of contact met haar mocht opnemen. Toen hij haar toch via Facebook benaderde moest hij van de officier van justitie vijf dagen de cel in.

Impulsief

De Boekelaar die van zichzelf zegt dat hij impulsief kan reageren, zei spijt te hebben van zijn daden. ,,Ik had beter kunnen zeggen, zoek het verder maar uit", zei hij. De rechter vond de door de vrouw ingediende vordering van vijfduizend euro in geen verhouding staan tot de dagwaarde van de auto en kende uiteindelijk 1034 euro toe.

De reclassering had elektronisch toezicht geadviseerd. Ofschoon het OM dat ook eiste wilde de rechter daar niet aan. Vooral omdat niet duidelijk is of het technisch mogelijk is en omdat de man geen stalking ten laste werd gelegd. Bovendien geldt tot 24 november nog een contactverbod.

Stok achter de deur