Geen extra fietspad van wijk Bergakkers naar Tipweg in Vorstenbosch

Het college vindt dat de verbinding die er nu is adequaat genoeg is. Fietsers die vanuit de wijk naar Jong Nederland of de tennisvereniging aan de Tipweg willen, kunnen prima over de Heuvel. Dat is volgens wethouder Rien Wijdeven qua afstand maar ‘marginaal meer’. Aanleg van een nieuw fietspad direct vanuit de wijk naar de Tipweg zou zo'n 90.000 euro kosten. De grond is bovendien niet van de gemeente.