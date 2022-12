Geen extra gemeentesteun voor wijkkarretje MuzeMobiel

MAASHORST - De gemeente Maashorst vindt het elektrische wijkkarretje MuzeMobiel in Uden een ‘fantastisch initiatief’, maar is voorlopig niet van plan om financieel bij te springen nu het project in zwaar weer verkeert.

De MuzeMobiel moet per 1 januari de ritprijzen van 1,00 euro naar 1,25 euro verhogen. Dat is volgens het bestuur van MuzeRijk nodig omdat er te weinig inkomsten zijn, mede als gevolg van corona waardoor er aanzienlijk minder met de MuzeMobiel werd gereden. ,Het voortbestaan van de MuzeMobiel is niet in gevaar, maar er moet wel iets gebeuren”, legde bestuurslid Hans van Zon, kartrekker van het wijkproject, twee weken geleden uit.

Voor de fractie Gewoon Uden reden om in de bres te springen voor het populaire karretje. De partij vroeg donderdag in de commissie samenleving en bestuur of de gemeente Maashorst financieel kan bijspringen zodat de ritprijzen niet omhoog hoeven. Wethouder Ramona Sour maakte per ommegaande duidelijk dat zij daar niets voor voelt. Vooral omdat een ritje nu al zo goedkoop is, zei ze. ,,En helemaal in vergelijking met een taxi.”

Graag meer MuzeMobiels

Maarten Prinssen (VVD) vond dat niet te rijmen met het enthousiasme van het college van B en W dat in het bestuursakkoord de wens uitsprak dat er meer MuzeMobiels in de gemeente moeten komen. ,,Pak dus door en zorg dat er in meer wijken een MuzeMobiel gaat rijden”, zei Prinssen.

Graag, vond ook Sour maar dat zal dan vanuit de dorpen of wijken zelf moeten komen, niet vanuit de gemeente. Alleen als zou blijken dat er na de verhoging van de ritprijzen aanzienlijk minder mensen gebruik maken van de MuzeMobiel, dan wil de wethouder met MuzeRijk in gesprek om te zien wat daar aan gedaan kan worden.