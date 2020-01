Geen feest? Dan kunnen ook bezoekers de kelders in van kasteel Heeswijk

Het gaat goed met Kasteel Heeswijk, zegt directeur Luc Eekhout. Het afgelopen jaar bracht een recordaantal mensen, namelijk 35.589, een bezoek aan het monument. Het jaar daarvoor waren dat er nog 28.088. ,,Ons streven is 50.000 bezoekers per jaar. Maar sinds de ruimere openstelling van het kasteel in 2016 zijn we flink gegroeid in het bezoekersaantal en dat zet zich nog steeds door”, aldus Eekhout.



De goede cijfers zijn echter geen reden om achterover te leunen. Dit jaar heeft Kasteel Heeswijk weer een aantal veranderingen in petto. ,,We zijn de kasteelkelders in orde aan het maken, dat gaat vooral om stucwerk en schilderwerk, zodat bezoekers daar ook in kunnen. Tot nu toe werden de kelders gebruikt voor privé-feesten en dat kan nog steeds. Maar als er geen feesten zijn, kunnen bezoekers de kelders in.”