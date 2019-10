Geen feestje vóór, maar nu keertje tússen de silo's op de Noordkade

CULTUUR IN DE REGIOMet Pakhuis_15 gaat een langgekoesterde wens van Roy van de Veerdonk in vervulling: het feest tussen de silo's op de Noordkade in Veghel ,,Een feestje kun je altijd organiseren, maar de setting maakt het uniek. En dat is hier zeker het geval.”

Wanneer Roy van de Veerdonk (47) over de silo's op de Noordkade praat en het feest dat hij er gaat geven, glunderen zijn ogen. ,,Het is echt een surrealistische locatie. Zeker in combinatie met de lichten die we gaan gebruiken. Daarmee kunnen we de hoge silo's of helemaal verlichten, of juist verduisteren. Daardoor kunnen we een zeer spannende, maar ook gezellige avond houden”, zegt hij enthousiast. ,,Een feestje kun je altijd organiseren, maar de setting maakt het uniek. En dat is hier zeker het geval.”

Fabriek Magnifique

Een stap terug in de tijd. Toen Van de Veerdonk een tijd geleden over de Noordkade wandelde en tussen de vele silo's door liep, kwam weer die al oudere gedachte bij hem op. Hoe zou het zijn om er een evenement te houden? In zijn tijd als medewerker voor Fabriek Magnifique ontstond het idee, maar voor dat evenement was er vanwege de grootte van het festival nooit plek tússen de silo’s . Het moest er altijd vóór.

Quote Door de silo's wordt het geluid warmer en voller, zonder dat het alle kanten op klapt. Dat is echt heel bijzonder Roy van de Veerdonk , Organisator

Een tijdje na die betreffende wandeling kwam hij terug, dit keer met speakers en dj-uitrusting om het geluid te testen. Kippenvel bij de eerste tonen was het gevolg. ,,Dat was geweldig, het klonk zó goed. Door de silo's wordt het geluid warmer en voller, zonder dat het alle kanten op klapt. Dat is echt heel bijzonder”, zegt hij. Na zijn proef wist hij genoeg, en begon hij samen met vrienden Martijn Dickerscheid, Marc Biemans en Theo van Geel met het opzetten van het evenement.

Voor veertigplussers en jeugd

Op de avond zal voornamelijk house, deephouse en techhouse gedraaid worden. Muziekgenres waarvoor de Veghelse liefhebber tot nu toe vooral naar grote steden moest. Daar baalde Van de Veerdonk van. ,,Er zit hier veel talent, en de muziek is voor de gemiddelde burger best te behappen hoor. Het is hele dansbare muziek”, zegt hij. ,,Techhouse bevat veel samples uit muziek uit de jaren 80. Daarom snappen veertigplussers het, maar de jeugd ook. Die willen we op deze avond samenbrengen.”

Quote De muziek verwarmt je, stilstaan wordt lastig Roy van de Veerdonk, Organisator

Tijdens het gesprek over Pakhuis_15 noemt de bevlogen organisator het een aantal keer: De avond moet vooral laagdrempelig worden. Dat is bij feestjes uit dit genre volgens hem vaak niet het geval is. ,,Ik kom vaak op Ibiza, en daar kan je enorm dure champagne kopen. Dat is natuurlijk niet helemaal te vergelijken, maar dit moet echt een avond voor iedereen zijn. Dat betekent een gewoon biertje, met fatsoenlijke hoeveelheden, voor 1 munt. Gewoon normaal.”

Biertje voor de dj?

Laagdrempelig moet het feest ook worden door het in de stijl van Boiler Room te houden. Dit in de elektronische muziekwereld bekende concept houdt in dat het publiek recht achter de DJ kan staan. ,,Dat zorgt voor een intieme, persoonlijke setting. Je hoeft niet naar de dj op een hoog podium te zoeken, je kan er zo naast staan”, zegt Van de Veerdonk, die zelf ook als DJ D'YOR gaat draaien. ,,Je kan bij wijze van zo een biertje naar de dj brengen”, zegt hij lachend.

Er is ruimte voor zo'n 250 bezoekers. Op het programma staan vooral lokale artiesten uit Veghel en omstreken. En hoewel het feest in de buitenlucht wordt gehouden, hoeven bezoekers zich geen zorgen te maken om de kou. Daar zorgen heaters en een dak voor. ,,Maar de muziek verwarmt je, stilstaan wordt lastig”, verzekert de organisator.