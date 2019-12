Geen ijs maar kunststof in Volkel. Toch is het schaatsen niet minder leuk

Óf Pieten uitzwaaien óf naar de opening van de ijsbaan in Veghel

13:25 VEGHEL - Vrijwilligers zijn deze dagen flink in touw om kinderen goeie herinneringen te bezorgen. Vrijdagavond was er zelfs keuzestress in Veghel: gaan we pieten uitzwaaien of naar de opening van de ijsbaan.