Geen koeien maar bedrijven op boerderij in Zijtaart

In Schijndel kun je met Sint en zijn pieten in de draaimolen

SCHIJNDEL - Met Sint en zijn pieten in de draaimolen? Of in een minizweefmolen? In Schijndel kan het deze zaterdag en zondag tijdens Spectulaas, het sinterklaasattractiepark bij ’t Spectrum. Waar ook nog eens zeven shows van Assepoetser te zien zijn. Maar niet zonder coronatoegangsbewijs.

19 november