Geen milieuschade en geen gemopper na illegale stookactie oud-wethouder Landerd

Het dorp van Lianne van Hintum mist een jeugdhonk in Venhorst

20:01 VENHORST - Aan de hand van vragen schetst een inwoner van de regio een beeld van zijn of haar dorp. Vandaag Lianne van Hintum uit Venhorst. Lianne is geboren in Langenboom, maar woont al 20 jaar in Venhorst. Ze is 43 jaar oud en heeft een man en drie kinderen. In het dagelijks leven werkt ze met kinderen met een ernstig meervoudige beperking. Ook tennist ze en is ze actief bij de Peeltuuters, de Venhorstse Carnavalsvereniging.