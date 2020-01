Geen muntjes en misschien ook geen rij meer: in poppodium De Pul Uden bestel je bier met je mobiel

De nieuwe bestelapplicatie is al getest tijdens het festival Lowlands. Nu volgt de Udense Pul als eerste popzaal. Met deze nieuwe techniek kunnen bezoekers via hun mobiel een bestelling samenstellen die daarna bij de bar kan worden gescand en betaald. Dat moet, zo hoopt De Pul, sneller en gemakkelijker gaan dan met muntjes of pinnen zoals nu nog het geval is.

Met drie drukken op de knop klaar

,,We zitten momenteel nog in de pilotfase”, legt directeur Gijs de Louw van De Pul uit. De proef is bedoeld om te kijken hoe het systeem bevalt bij bezoekers en vrijwilligers achter de bar. De Louw noemt het nieuwe systeem een makkelijk alternatief. ,,Met drie drukken op je knop kun je een bestelling invoeren en betalen. Dit scheelt wachten bij de bar, of wachten in de rij bij de muntenautomaat.”

Ook de eerste met online kaarten

Directeur De Louw is trots dat De Pul als eerste het systeem mag testen. ,,We willen graag voorop lopen op het gebied van innovatieve technieken. Zo waren wij vijftien jaar geleden ook een van de eerste podia, waarbij het mogelijk was om via internet kaarten te kopen. Tegenwoordig weten we niet meer beter, dan dat we tickets voor concerten en festivals online bestellen. Wij denken dat mobiel bestellen ook een ontwikkeling is, die we over een aantal jaar niet meer weg kunnen denken in Nederland.”