Geen nieuwjaarsborrel Maashorst meer, gemeente komt naar je toe

De belangstelling voor de traditionele nieuwjaarsreceptie in Uden en Landerd liep al terug, het zijn vaak dezelfde mensen die er op af komen, het is niet gepast om feest te vieren als inwoners het financieel moeilijk hebben en het is ook niet meer van deze tijd dat burgers daarvoor naar de gemeente moeten komen.

Videoboodschap burgemeester

De gemeente heeft nog geen idee hoeveel extra werk dat het college oplevert maar vindt de opzet beter passen bij de eigen organisatiefilosofie om midden in de maatschappij te staan en met de inwoners in gesprek te gaan. Als gebaar naar de inwoners wordt er verder in de eerste week van het nieuwe jaar in alle dorpshuizen in de kernen en in de multifunctionele accommodaties in Uden iets lekkers bij de koffie geserveerd. Vanwege nieuwjaar maar ook om het 1-jarig bestaan van de gemeente Maashorst te vieren.