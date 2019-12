Geen openbaar vervoer? Dan maar een app voor Boekel en Venhorst

De inwoners van Venhorst, en in iets mindere mate Boekel, klagen al jarenlang over het gebrek aan openbaar vervoer. Hoezeer het gemeentebestuur ook zijn best deed, de vervoersmaatschappijen zien er geen brood in, want er zijn veel te weinig reizigers. Sinds een paar jaar is Arriva bereid de bus van Eindhoven naar Gemert vv, door te laten rijden naar Boekel om daar passagiers af te zetten of op te pikken. Ze hadden in Gemert nog tien minuten tijd. Net genoeg om even door te rijden naar Boekel. Maar voor de rest is het kommer en kwel.