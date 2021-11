Geen paaltjes op de Markt, maar op de brug in Veghel. Daar is toch geen parkeeroverlast?

VEGHEL - De brug over de Aa, ter hoogte van de Markt in Veghel, is onlangs voorzien van zestien betonnen paaltjes. Ze moeten voorkomen dat er op het trottoir wordt geparkeerd. Maar daar staan toch nooit auto's? Een paar meter verderop wel.