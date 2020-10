Geen polonaise in De Stapperij; Veghelse zaal en sportcafé staan te koop

Het is kil en leeg in het zo bekende café De Stapperij op de Bunders in Veghel. Tiny van der Sanden (63) vertelt er zijn verhaal. Hoe hij 25 jaar als boer bij de koeien zat en daarna in de bouw aan de slag ging. Dat hij als beheerder van de kantine van voetbalclub Blauw-Geel het horecavak leerde. Daar kent hij zijn vriendin Ine van Cuijk (55) van. Zij werkte toen al jaren in het café op de Bunders en zij tipte hem in 2004 dat het café te koop kwam. ,,We hebben er nog aan gedacht om het samen te doen, maar dat kwam er toen niet van", vertelt Van der Sanden. Hij kocht het café en bouwde er onder meer een zaal aan, maar overdag bleef hij actief in de bouw. Zijn dochter Lesley runde hhet sportcafé en de zaal samen met Ine. ,,Vorig jaar besloot ik te stoppen met de bouw en nam ik de Stapperij volledig over van Lesley. Ik zou het samen met Ine gaan doen. We hadden een goed gevulde agenda en ik kon de bouw missen.”

Volle bak tijdens speciale evenementen

Naast het levendige sportcafé, kijken de twee graag terug op de vele activiteiten waar het café in Veghel honderden bezoekers mee trok, zoals de liederentafel en de Hollandse avonden met bekende artiesten, van de Alpenzusjes tot Koos Alberts, en het carnavalsevenement Tinus Vol Gas. ,,Dat waren de eerste carnavalsavonden in Veghel met een all-in-prijs. Binnen een paar jaar was het jaarlijks uitverkocht”, zegt Tiny trots. Ze genoten ook van al die EK's en WK's waarbij het café vol zat met voetbalsupporters. ,,Het liep goed, totdat iedereen z'n eigen feest afbelde. Alles viel door het coronavirus stil in maart.”

Terug naar de bouw

Ze hebben in die tijd wat af geklust. Ze waren er helemaal klaar voor om weer open te gaan, maar die anderhalve meter afstand houden, dat nekt ze. ,,Vorige maand voelden we al aankomen de maatregelen voorlopig zo blijven. In maart ben ik weer teruggegaan in de bouw, en dat blijf ik doen", heeft Van der Sanden besloten. ,,We hadden niet gedacht dat we nu al zouden stoppen met De Stapperij. We wilden er over twee jaar zachtjes aan 'n streep onder zetten, omdat we geen opvolging hebben. Als we nog jong waren dan wist ik het wel. Dan werd één gedeelte restaurant en het sportcafé bleef." Van Cuijk mijmert: ,,Er is zo veel ruimte. Er kan wel 'n bowlingbaan in. En dan een bistrootje erbij!"