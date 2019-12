Geen sauna of bubbelbad? Dan niét naar nieuwe zwembad in Veghel

Sinds een aantal jaren komt een vast groepje van zo'n acht personen iedere zondag samen in De Beemd. ,,We kennen elkaar alleen bij voornaam, maar delen inmiddels lief en leed.'' Koffie drinken doen ze niet. Het blijft bij die ontmoeting in en om het water en daar hebben ze veel plezier in. De plannen om een nieuw zwembad te bouwen kent Vervest wel. ,,Daar gaat het al jaren over. Het bad is oud, maar kan nog zeker tien jaar mee.‘’



Zwemvrienden John van der Linden uit Boekel en Hans Heerdink uit Uden vallen hem bij. Ze komen graag naar Veghel. ,,De Drie Essen in Uden is maar een 'dooi' zwembad. Daar hebben ze niks dan alleen maar water'', licht Van der Linden toe. ,,De kracht van De Beemd zit 'm in de combinatie met fitness, zwembad en de sauna met stoomcabine'', vindt Heerdink.