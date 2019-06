Geen storm, wel blije gezichten bij inhaalavond Udense avondvierdaagse

Stormen deed het vrijdagavond niet meer, en de meeste eikenprocessierupsen langs de route waren door de gemeente weggehaald. Wat overbleef waren enthousiaste kinderen die eindelijk hun laatste vijf, tien of zelfs vijftien kilometer mochten lopen, om daarna die felbegeerde medaille op te halen. Onder luid applaus van ouders, opa's en oma's en andere geïnteresseerden die zich langs de weg in het sportpark hadden opgesteld om de lopers aan te moedigen, kwam de eerste groep rond kwart over zeven over de finish.

Rood hoofd

Onder die eerste groep zat ook de Udense Sem Bax (12), die in groep acht op basisschool 't Mulderke zit en voor de achtste keer meeloopt. ,,Ik ben blij dat ik binnen ben'', zegt hij met een rood hoofd. Toen hij drie weken geleden te horen kreeg dat de laatste dag was afgelast, was hij niet blij. ,,Zeker omdat het uiteindelijk wel meeviel met die storm. Maar ik snapte het wel, het moet veilig zijn. Gelukkig hebben ze het nu ingehaald, want de laatste dag is altijd de leukste van de week. Ik had het jammer gevonden als we uiteindelijk maar drie dagen hadden mogen lopen.''

Wie de medaille van Bax wil zien, moet daar heel wat moeite voor doen. Er hangt namelijk ook een enorme hoeveelheid snoep om zijn nek, gekregen van zijn familie die langs de kant stond. ,,Het snoep dat ik krijg is eigenlijk de grootste reden dat ik altijd meedoe met de avondvierdaagse'', zegt hij lachend. ,,Maar het is het ook gezellig om met mijn vrienden te lopen hoor!''

Zelf boxen mee

Dat lopen gaat traditiegetrouw gepaard met het zingen van oudhollandse liedjes. Dat zagen Sem en zijn vrienden niet zo zitten, dus bedachten ze een alternatief. Dat vonden ze door zelf boxen mee te nemen. ,,Dat is veel leuker! Het meest gedraaide nummer was Arcade, van Duncan Laurence. Zo hielden we het goed vol.''