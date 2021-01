Geen toneel? Dan komt Naat Piek Uden met ‘Krimi-serie’ op YouTube

Beduidend minder vuurwerk­scha­de in de regio

8 januari UDEN/OSS - Het vuurwerkverbod rond oud en nieuw heeft ook zijn effect gehad op de schade die gemeenten doorgaans noteren in de eerste werkdagen van het nieuwe jaar. Nog niet alle gemeenten hebben een compleet overzicht maar in deze regio is beduidend minder schade dan vorige jaren.