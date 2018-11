Geen zorg om Harrold, hij is weer verliefd

Boer Zoekt VrouwBOEKEL - Knappe man of vrouw die niet even een traan moest wegpinken toen Harrold zondagavond op zijn oldtimertractor het erf af dieselde nadat Steffi hem had afgewezen. Niet getreurd, want deze opname van Boer Zoekt Vrouw is al weer ingehaald door het heden waarin Harrold opnieuw verliefd is.

De truckchauffeur uit Keldonk meldde dit maandagmiddag bij het radioprogramma Gijs 2.0, nadat hij tijdens de uitzending van zondag van Steffi te horen had gekregen dat zij toch de voorkeur gaf aan die ándere kandidaat, Roel. Harrold hield zich groot en ronkte even later het erf af de polderweg op in Boekel, op de tractor die ze even daarvoren met z'n drieën flink hadden afgesopt.

Volledig scherm Harrold, Steffi Boer zoekt Vrouw, Boekel © KRO-NCRV Hij had het al wel een beetje zien aankomen dat hij de finale van Boer Zoekt Vrouw niet zou halen meldde hij aan Gijs Staverman, ,,ik had wel in de smiezen dat de gesprekken tussen Steffi en Roel net wat vlotter liepen dan met mij. Dan kom de klap toch iets minder hard aan”.

Op het moment dat deze scene echter werd uitgezonden hadden de hoofdrolspelers in deze jaargang van Boer Zoekt Vrouw echter de opnamen al lang en breed achter de rug. En is Harrold in de tussentijd weer verliefd geraakt. Hij ontmoette de ‘nieuwe’ dame in kwestie op een truckfestival in een feesttent, om er via een ontmoeting op een terrasje wat nauwer contact mee te krijgen.

Illusie

Zo min mogelijk in het openbaar daarna overigens, want voor Boer Zoekt Vrouw moest de illusie nog even in stand gehouden worden. ,,Ik had haar meteen wel wat te vertellen. Het was ook geen probleem, ze heeft er daarna met verve aan meegewerkt om dit onder de pet te houden".



Eén keer dreigde hun romance voortijdig aan het licht te komen, toen ze samen bij een winkel in de buurt binnenstapten. ,,Ken ik jou niet ergens van vroegen ze daar, toen heb ik haar maar voorgesteld als mijn zus”.

