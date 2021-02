Gegoochel met geurcijfers voor mestfabriek Nistelrode

Zestig man strooien ruim 450.000 kilo zout in Meierij­stad

17 februari SCHIJNDEL/BOXTEL - Het is me nogal een berg: 450.000 kilo zout werd de afgelopen winterse periode over de wegen en fietspaden in Meierijstad gestrooid om de gladheid te bestrijden. Ruim zestig medewerkers werden dagelijks ingezet om zeker 650 kilometer aan wegen en fietspaden sneeuwvrij te maken. ,,Dit hebben we lange tijd niet meer meegemaakt.”