‘Geheim van Volkel’ wordt nog maar een keer verklapt

Het is een publiek geheim dat er sinds begin jaren ‘60 tactische kernwapens liggen op vliegbasis Volkel. Het ministerie van Defensie heeft dat nooit bevestigd of ontkend, maar oud-premiers Ruud Lubbers en Dries van Agt hebben dat in het verleden publiekelijk toegegeven. Ook voormalig minister Maxime Verhagen liet impliciet doorschemeren dat er kernwapens aanwezig zijn op de vliegbasis. En Wikileaks onthulde in 2010 eerder documenten waarin dit feitelijk gemeld werd.

De nieuwe informatie komt uit ‘A new era for nuclear deterrence? Modernisation, arms control, and allied nuclear forces’, een officieel document dat werd opgesteld door de rapporteur van het ‘Defense and Security Committee’ (DSC) van het NAVO-parlement. Ook op Kleine Brogel in België, Büchel in Duitsland, Aviano en Ghedi-Torre in Italië en Inçirlik in Turkije liggen Amerikaanse kernbommen, zo blijkt uit het document. Maar ook in die landen was het een slecht bewaard geheim.