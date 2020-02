Geheimen van Wie is de Mol ontrafeld in bieb Uden: ‘Maar magie blijft bestaan’

Hoe het de Udense bieb gelukt is hem naar Uden te halen? Evi Savelkouls werkt bij de bibliotheek. Ze lacht: ,,Ja, die heb ik geregeld. Jorgo is een vriend van mij. Hij en mijn man spelen in dezelfde brassband. Ik dacht: dit is toch echt iets wat we een keer in de bieb willen organiseren. Ik had hem vorig jaar ook al gevraagd, maar toen was hij veel te druk. Dit jaar was ik er vroeg bij en nu wilde hij wel. Een vriendendienst en daar ben ik héél erg blij mee.”