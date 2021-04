Geitenhouder is teleurgesteld in zwalkende gemeente Uden

DEN HAAG/ODILIAPEEL – ,,Iedereen in de buurt is positief over mijn kleine opfokgeitenhouderij, niemand heeft er last van en nu wil de gemeente Uden er een eind aan maken”, zei de Odiliapeelse veehouder Anton Toonen bij de Raad van State.

En inderdaad zei een verbaasde gemeentewoordvoerder van Uden dat hij niet wist dat Toonen al sinds 2016 geiten in zijn stal heeft staan. Daarvoor heeft hij geen vergunning want die is door Uden geweigerd. ,,Het houden van geiten zonder vergunning is een overtreding”, zei de Udense zegsman tijdens de rechtszaak in Den Haag, ,,ik ga ervan uit dat de gemeente daar binnenkort tegen op zal treden.”

Oren niet geloven

Toonen kon zijn oren niet geloven en zei dat de gemeente in 2016 er geen enkel probleem mee had dat hij alvast geiten in de stal zette. Overigens behandelde de hoogste bestuursrechter alleen de weigering van een omgevingsvergunning voor de geitenhouderij met 1.300 dieren en niet de gemeentelijke dreiging met handhaving.

Geen probleem

Toonen nam in 2016 een oude grote en overlastgevende varkens- en runderhouderij aan de Nieuwedijk over . Hij sloopte stallen en ruimde de boel op. Hij vroeg bij de gemeente Uden of hij een kleine geitenhouderij kon beginnen. Volgens de raadsman van Toonen liet de gemeente in 2016 zonneklaar blijken daar geen enkel probleem mee te hebben. En een vergunning zou ook geen probleem zijn omdat de milieuoverlast zo enorm was afgenomen.

Geitenstop

Alleen deed de gemeente erg lang over de vergunningsaanvraag. Zo lang zelfs dat er nog geen beslissing lag toen de provincie Noord-Brabant in de zomer van 2017 een geitenstop afkondigde. En toen bleek de gemeente helemaal niet meer zo happig om een vergunning te verlenen. Uden vraagt nu bovendien om een uitgebreid Milieueffect(MER)-onderzoek naar de impact van een geitenhouderij aan de Nieuwedijk. Dat vinden Toonen en diens raadsman zwaar overdreven, juist omdat de milieusituatie enorm is verbeterd sinds het opdoeken van de varkens- en runderhouderij.

De Raad van State gaat uitzoeken of Toonens vergunningsaanvraag alsnog los van de provinciale geitenstop afgehandeld moet worden, en met of zonder MER. Uitspraak volgt over enkele weken.