Gejuich bij Sligro: in één keer de grootste horecagroothandel van België

Huis en Haard Ton en Marijke Lunenburg verkochten videotheek om kleiner te gaan wonen: ‘Ik weet van veel mensen naam èn klantnum­mer’

HEESWIJK -DINTHER - Én in Heeswijk én in Dinther zijn ze geen onbekenden. Jarenlang kwamen dorpsgenoten over de vloer van hun videotheek aan huis. Nu woont het echtpaar Lunenburg op eenhoog in een splinternieuwe appartement.

2 december