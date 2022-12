Geliefde pastor Konings voor altijd in zijn wijk dankzij straatnaambord

Onder de foto: ‘Eerst wilden we een mooi fietspad naar hem vernoemen’

Konings was een bijzondere man, volgens de wijkbewoners. ,,Zo ontzettend betrokken", zegt Nellie van Asseldonk. Ze woont al 56 jaar in Veghel-Zuid en kende de pastoor vanaf zijn eerste dagen in de wijk. ,,Hij woonde tegenover de kerk en hij was eigenlijk gewoon een van ons. Hij deed mee met de barbecue, hij kwam gewoon achterom en je ook altijd bij hem aankomen.” Na het overlijden van de pastor is de Johannesparochie aangesloten bij de Heilig Hartkerk. maar Nellie van Asseldonk is niet meegegaan. Zij gaat te kerke in Zijtaart, waar familie woont. ,,Sinds hij weg is, is de kerk voor mij niet meer zoals voorheen. Dat mis ik.”