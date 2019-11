Geluidswal om Udens Foodcourt kan goedkoper

Anneke van Giersber­gen pakt nog eens lekker uit: ‘Bij metal kun je het tenminste over dood en ziekte hebben'

10:48 Anneke van Giersbergen vervulde 25 jaar geleden een pioniersrol in de metal met de Osse band The Gathering. Dat viert ze met concerten in de Effenaar in Eindhoven. Haar veelzijdigheid komt ook aan bod in een toer met het Tilburgse Strijkorkest Kamerata Zuid, waarbij op 1 december onder meer theater Markant in Uden wordt aangedaan.