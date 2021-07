Geluidswal voor Foodcourt Uden en verkeersdrempels tegen nachtracers: ‘Helaas problemen die horen bij succes’

Verloofde Huibert van E. krijgt celstraf voor haar rol bij verkrach­tin­gen in Hees­wijk-Din­ther

15 juli DEN BOSCH/HEESWIJK-DINTHER - De 51-jarige verloofde van Huibert van E. krijgt een grotendeels voorwaardelijke celstraf van 600 dagen (iets meer dan anderhalf jaar) voor haar rol bij het drogeren en misbruiken van twee vrouwen in hun woning in Heeswijk-Dinther. Dat bepaalde de rechtbank in Den Bosch. De verdachte was, onder meer vanwege haar lichte verstandelijke beperking, ‘verminderd toerekeningsvatbaar’.