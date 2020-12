Geluk op 't Veldje in Boerdonk

Bewoners krijgen sleutel van nieuwbouw­hui­zen 't Veldje in Boerdonk

10 juli BOERDONK - De nieuwe bewoners van zeven sociale huurwoningen in Boerdonk hebben vrijdag hun sleutel ontvangen. De bouw woningen in 't Veldje, op het voormalige evenemententerrein in het dorp, is afgerond. Hendriks Coppelmans Bouwgroep uit Uden realiseerde de woningen voor corporatie Woonmeij uit Schijndel.