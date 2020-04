Gemak dient de mens bij drive-in ijscafé Holland: ‘Ze zullen me hier nog wel vaker zien’

Voor de tweede keer vandaag rijdt Ruben van Lith, via de Neringstraat, met zijn vriendin Kelly Verbraeken langs het loket van ijscafé Holland. ,,We hebben al diverse ijssmaken geprobeerd en nu gaan we voor de Hemelse modder milkshake." De Udenaar vindt de tijdelijke drive-in ideaal. ,,Het is het gemak", bekent hij. ,,Ik hoef mijn auto niet te parkeren en vervolgens naar de ijssalon te lopen. Nu rijd ik langs en pik mijn bestelling mee. Ze zullen me komende weken wel vaker zien."