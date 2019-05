Gemeenschapsbelang Venhorst Boekel knokt voor woningen in Venhorst

VENHORST B en W van Boekel willen de zekerheid van minstens acht serieuze gegadigden voor woningbouw in plan Voskuilen in Venhorst. Pas dan wil het gemeentebestuur starten met het maken van een bestemmingsplan. Dat is zeer tegen de zin van politieke partij Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel (GVB).

De voorwaarde die de gemeente Boekel stelt, is GVB in het verkeerde keelgat geschoten. Fractievoorzitter Jeanne van Eert: ,,Nergens in Boekel wordt zo'n voorwaarde toegepast en nergens wordt tijdens een informatieavond aanwezigen gevraagd hun hand op te steken om aan te geven of ze belangstelling hebben in een bouwkavel.” Volgens haar kun je je afvragen of het reëel is om te verwachten dat mensen tijdens zo'n bijeenkomst ten overstaan van het hele dorp hun wensen, behoeften en financiële mogelijkheden op tafel leggen.

Quote De houding van de gemeente is onbegrijpe­lijk als je in ogenschouw neemt dat de groei van het aantal inwoners van groot belang is voor de leefbaar­heid van Venhorst Jeanne van Eert, fractievoorzitter Gemeenschapsbelang Venhorst Boekel

Boekel heeft op eigen grond in de Voskuilen zestien kavels in verschillende grootte beschikbaar. ,,De houding van de gemeente is onbegrijpelijk als je in ogenschouw neemt dat de groei van het aantal inwoners van groot belang is voor de leefbaarheid van Venhorst en dat grondverkoop voor de gemeente een belangrijke inkomstenbron is", zegt Van Eert. Haar fractie heeft het college daarom een aantal schriftelijke vragen gesteld. Zo wil GVB weten waarom er geen reclame is gemaakt voor bouwkavels in Venhorst en waarom PeelrandWonen en projectontwikkelaars niet zijn benaderd. Antwoorden heeft het college volgens haar nog niet gegeven.

‘Voorbarige kritiek’



Volgens verantwoordelijk wethouder Marius Tielemans gaan de antwoorden binnen enkele dagen de deur uit. Hij vindt de kritiek van GVB nogal voorbarig. ,,We moeten het in het college nog behandelen", zegt Tielemans. De wethouder zegt bouwen in Venhorst erg belangrijk te vinden.

Kostenverhaal

,,Het is gewoon een kostenverhaal: ik wil vooraf weten wat de kans van slagen is voordat je wegen en riolering gaat aanleggen.” Hij wijst erop dat in een ander plan in Venhorst, Peelhorst, nog ruimte is voor vrijstaande woningen en tweekappers. ,,Dat plan is voor de gemeente nog verliesgevend.”

Risico