Gemeente doet handreiking, maar parkeren op Noordkade is nóg niet opgelost, vinden bewoners

Koninklij­ke eer voor Udense gildeman Jeroen Kuitert

UDEN - Udenaar Jeroen Kuitert is vrijdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Paul Rüpp reikte hem de koninklijke onderscheiding uit. Kuitert stond aan de basis van de Hockeyclub Boekel en het gilde Sint Barbara en Sint Lucia in Uden. Ook was hij jarenlang bestuurslid en vrijwilliger bij ski- en snowboardclub De Schans in Uden.

25 november