Gemeente geeft fiat aan wooncomplex voor 500 arbeidsmigranten aan de Doornhoek in Veghel

Zelf huizen huren

De directeur van Van Berlo Betonvloeren was lang op zoek naar goede huisvesting voor zijn buitenlandse werknemers. Regelmatig werd hij geconfronteerd met leef- en woonsituaties van zijn medewerkers waar hij helemaal niet achter stond. Daarom ging Van Berlo zelf huizen en een groepsaccommodatie voor zijn mensen huren. Met het nieuwe wooncomplex is ook dat niet meer nodig. Het complex krijgt 276 eenpersoonsstudio’s en 112 tweepersoonsstudio’s. Daarmee biedt het meer woonruimte dan Van Berlo Betonvloeren zelf nodig heeft.

Dokterspost en opleidingscentrum

Behalve de studio's komt er een dokterspost, fysiotherapie en opleidingscentrum. Ook is een migratie-informatiepunt voorzien, waar migranten terechtkunnen voor informatie en hulp voor zaken als inburgering, taal en huisvesting. Van Berlo wilde het complex eigenlijk Companyhotel Doornhoek noemen, maar de naam Companyhotel wordt al door een ander hotel gebruikt. ,,We zijn nu dus bezig met een naamswijziging.”

Volgend jaar

Wanneer de bouw van start gaat is nog niet bekend. Dat zal in de loop van volgend jaar zijn, laat Van Berlo weten. ,,We kunnen dat nu allemaal in gang gaan zetten.” Het beheer van het complex wordt uitbesteed aan een organisatie die ‘borg moet staan voor de kwaliteitseisen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en gedragsregels’. Wie dat is, is nog niet duidelijk.