Gemeente Maashorst eensgezind over ict, service en verbouwingen; werf nog een discussiepunt

Udenaar ontkent dat hij vuurwerk­bom met poepzak liet ontploffen, maar in cel zitten vindt hij niet erg

26 februari DEN BOSCH/UDEN - Patrick K. (39) plaatste volgens Justitie de vuurwerkbom met poepzak, die vorig jaar mei ontplofte bij een woning in de Bitswijk in Uden. De bewoonster was een vroegere vriendin van de verdachte. K. ontkende fel. ,,Dit zou nog niet bij mij opkomen. Ik was die nacht ook niet in Uden.”