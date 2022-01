Gemeente Maashorst gunt horeca zijn protestzaterdag, ‘maar wel om 17.00 uur leeg’

Schijndel­se horeca gaat zaterdag open uit protest

SCHIJNDEL - Een aantal horecazaken in Schijndel opent zaterdag de deuren. Ze doen dit als een protest-actie omdat Den Haag de horeca nog maar steeds op slot laat vanwege Covid. Het is nog niet bekend of ook Boxtelse horeca-ondernemers dit gaan doen.

17:19