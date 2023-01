Gemeente Maashorst is ondanks 7500 euro schade tevreden over jaarwisseling

In totaal werden in Maashorst acht prullenbakken en tien verkeersborden vernield. Ook werden met vuurwerk één bushokje en twee brievenbussen beschadigd. Die zijn echter eigendom van respectievelijke Arriva en PostNL en zijn dus niet opgenomen in het schadebedrag dat de gemeente noemt.

Het valt Maashorst verder op hoe goed de vuurwerkresten na de jaarwisseling van de straten zijn geveegd. ,,Zeker als je in aanmerking neemt dat er landelijk veel meer vuurwerk is verkocht dan in voorgaande jaren”, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Daar willen we onze inwoners dan ook graag mee complimenteren en hen een dikke pluim voor geven.”