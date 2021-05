Gemeente Maashorst krijgt een nieuwe vrouwenpartij: ‘Kwaliteit van bestuur gaat omhoog’

,,Zullen we de parkeergarages wat minder steil maken? Voor de vrouwen in Uden want die kunnen niet rijden.” Verbijsterd hoorde Christa van de Langenberg (22) vorig jaar een Udens raadslid dit hardop zeggen. ,,Zó’n seksistische opmerking en niemand zei iets. De burgemeester niet, geen van de vrouwen in de raad. Echt ongelooflijk", zegt de Udense ,,Dat gaat niet meer gebeuren als wij in de raad zitten.”