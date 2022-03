Gemeente Meierijstad doet extra zijn best voor dove mensen die komen stemmen, en dat gebeurt bijna nergens

Nee, officieel is ze geen gebarentolk, dat niet. Maar gebarentaalvaardig. Nou en of. Dat is medewerkster Mieke van Uden van de gemeente Meierijstad zeer zeker. Al heel lang, want ze heeft zelf een dove dochter van 13 jaar. En daarom bood ze, na de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar, haar werkgever opnieuw aan om te zorgen voor een extra warm welkom voor dove mensen die hun stem komen uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Ze bemande daarom maandag mede het stembureau in het gemeentehuis aan het Stadhuisplein. ,,Bijna nergens in Nederland zijn stembureaus met mensen die gebarentaalvaardig zijn. Hoe mooi is het dat wij die service in Meierijstad wel kunnen aanbieden.”

Natuurlijk, dove mensen weten zich ook zonder een gebarentaalvaardig persoon te redden. ,,Maar het is toch gemakkelijker als ze door iemand worden verwelkomd met wie ze een praatje kunnen maken, in hun eigen taal dus. Ik leg ze uit waar ze terecht kunnen, waar ze hun stem in kunnen deponeren en waar ze het rode potlood moeten achterlaten, want dat wordt schoongemaakt en hergebruikt.”

Gisteren bemande Mieke van Uden het stembureau tussen 10.00 en 13.30 uur. Maar rond de middag was er nog geen doof persoon geweest om zijn stem uit te brengen. ,,Het loopt geen storm, maar dat was ook niet de verwachting want de meeste dove mensen brengen hun stem bij een stembureau in de naaste omgeving uit. Vorig jaar waren er maar een paar mensen die daarvoor naar het gemeentehuis in Veghel kwamen. Toch gaat het om het principe dat wij deze service aanbieden vind ik.”

Volgens haar vinden dove mensen het heel fijn als ze even met iemand kunnen communiceren. ,,Dit sociale aspect is gewoon heel waardevol en je laat zien dat je er als overheid ook voor deze mensen bent.”

In Meierijstad zijn in totaal zo’n 66.800 inwoners stemgerechtigd. Hiervan zijn er honderd tot honderdvijftig doof of slechthorend. Dinsdag is Mieke van Uden nog in het raadhuis in Sint-Oedenrode te vinden, tussen 10.00 en 13.30 uur, opnieuw dus speciaal voor dove mensen die willen stemmen. En woensdag is ze tussen 10.00 en 13.30 uur en tussen 17.00 en 21.00 uur nog te vinden in cultureel centrum ’t Spectrum in Schijndel.

In die laatste plaats verwacht ze zeker wel vijf mensen te gaan helpen. ,,Want Schijndel telt binnen de gemeente naar verhouding de meeste mensen die niet kunnen horen of slechthorend zijn. Schijndel ligt dicht bij het Doveninstituut in Sint-Michielsgestel, dat heeft met elkaar te maken.”

Mieke helpt vaker mensen met gehoorproblemen als zij een zaak moeten regelen met de gemeente Meierijstad. ,,Dan trommelen ze mij op. Al komt het niet vaak voor hoor, want veel zaken gebeuren digitaal.”

Met haar dove dochter gaat het goed? ,,Ja hoor, zij zit op het doveninternaat in Groningen. En ze doet mee aan een Nederlandse speelfilm, met twee dove dove kinderen, die eind van het jaar gaat draaien.” Van Uden prijst zich gelukkig dat gebarentolk Irma Sluis van de landelijke persconferenties rond corona zo bekend is geworden. ,,Dat is goed voor de emancipatie van dove mensen.”