Gemeente moet dieper in de buidel tasten voor aanpassen woonwagenlocatie Nederboekt Veghel

De gemeente Meierijstad besloot vorig jaar om de Roma-gezinnen die in twee woonwagens wonen aan de Nederboekt vaste huisvesting te bieden in zes sociale huurwoningen. Bouwbedrijf Van de Ven, die het plan Scheifelaar II maakt op zo’n 60 meter afstand van het woonwagenkamp, vocht het besluit aan bij de Raad van State. Het bouwbedrijf stelde dat er eerder was gesproken over het verdwijnen van het kampje, niet over het terugbouwen van zes huurwoningen in de entree van de villawijk.