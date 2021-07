Gemeente Uden geeft prioriteit aan de fiets? Ga toch fietsen

Kinderva­kan­tie­we­ken in Uden en Volkel afgeblazen, corona zaait twijfel

26 juli UDEN/VOLKEL - Er is dit jaar geen Slabroekweek in Uden en ook de kindervakantieweek in Volkel is afgeblazen. De organisaties achter beide evenementen lopen vanwege corona tegen te veel problemen en beperkingen op, zo melden ze met pijn in het hart.