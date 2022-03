Gemeente ziet geen noodzaak in aanleg rotonde om verkeer Bunderse Hoek af te wikkelen

Weer negen bouwkavels erbij in woonwijk De Bolst in Erp

ERP - In de wijk De Bolst in Erp komen negen bouwkavels te koop. De grond is in eigendom van de gemeente, die het nu wil verkopen zodat er vijf vrijstaande en vier twee-onder-een-kap woningen gebouwd kunnen worden. Inschrijving hiervoor is vanaf donderdag 10 maart mogelijk.

9 maart