Gemeentebelang haalt randweg Erp weer uit de kast

De partij dient in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 5 november een amendement in met dit verzoek voor een eerste onderzoek. De discussie over verkeersoverlast in Erp speelt al vele jaren. In het dorp en de politiek was destijds zo veel verdeeldheid over een noordelijke randweg, voor het verkeer tussen Erp en Boekel en Gemert, dat dit plan in 2008 sneuvelde. Later ging de discussie over een zuidelijke ontsluitingsweg tussen Erp en Keldonk, maar daar bleek geen meerderheid voor. In 2015 koos de raad van de toenmalige gemeente Veghel ervoor om de doorgaande weg op te kalefateren. Dat is nu net achter de rug, Erp heeft een vernieuwde doorgaande weg gekregen.