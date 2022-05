Gemeenten, waaronder Boekel, vragen provincie: ‘Zoek naar alternatieven voor vliegbasis De Peel’

Fraaie uitverkie­zing voor Peter Murphy: Udenaar opgenomen in Volleyball Hall of Fame

De in Uden woonachtige Peter Murphy is dinsdag opgenomen in de International Volleyball Hall of Fame. De voormalig volleyballer, trainer, technisch directeur en prestatiemanager is een van de zes nieuwelingen op de prestigieuze lijst, die nu zes Nederlanders telt.

