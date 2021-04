Gemeenteraad Landerd schaamt zich over gang van zaken op Graspeel

Wanneer krijgt Sjaak Geluk weer droge voeten? Na aanpassing riolering telkens water in kelder, niemand helpt

10:16 VEGHEL - Geen mens in Veghel zo blij als Sjaak Geluk nu de lente is aangebroken. Want dat betekent minder regen en dus droge voeten. Geluk ziet net als andere bewoners van de Bloemenwijk steeds vaker water in de kelder. Wie is verantwoordelijk?