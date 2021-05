Gemeenteraad lijkt niet gevoelig voor pleidooi voor meer spoedzoekers in Veghels Buiten

Koorman Pim Wentink (80) uit Uden overleden

27 mei UDEN/BOEKEL - Groot koor- en muziekliefhebber Pim Wentink uit Uden is op 80-jarige leeftijd overleden, hij was al enige tijd ziek. Wentink was oud-voorzitter en grote kartrekker van het Boekelse koor Karakter dat naam maakte met opvallende optredens in binnen- en buitenland.