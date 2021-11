Gemeenteraadsverkiezingen Maashorst begonnen, burgemeesters geven het goede voorbeeld

De maandag en de dinsdag zijn bedoeld voor de ‘early voters’. Op zeven stembureaus, in elke kern minstens een, kunnen kiezers tussen 7.30 en 21.00 uur al terecht. In Volkel had maandagochtend welgeteld één persoon gestemd toen Hellegers en Bakermans rond 8.30 uur bij De Schakel binnenkwamen.

Zorgen

,,We geven graag het goede voorbeeld", zeggen de twee burgemeesters, ook omdat ze vrezen voor de opkomst. Die is bij herindelingsverkiezingen altijd fors lager. Drie jaar geleden kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen in Uden 55 procent van de kiezers opdagen, in Landerd was dat 61 procent. ,,Ik hoop dat we boven de 50 procent uitkomen", zegt Bakermans. De gemeente gaat maandag en dinsdag met enige regelmaat melden hoe groot de opkomst daadwerkelijk is.

Woensdag 24 november zijn in totaal 25 stembureaus geopend. Vanwege corona wordt gevraagd om een mondkapje te dragen en is er in de stembureaus een verplichte looproute. De uitslagen worden woensdag vanaf 21.00 uur online gemeld. Vanwege corona is er dit jaar geen feestelijke verkiezingsavond. Het Brabants Dagblad zal die avond direct verslag doen met reacties en commentaren van de dertien partijen die meedoen.

