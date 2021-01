Gemeenteraden Uden en Landerd vergaderen vijf keer in beslotenheid

Geen toneel? Dan komt Naat Piek Uden met ‘Kri­mi-se­rie’ op YouTube

10 januari UDEN - De ene na de andere voorstelling bij Naat Piek in Uden werd afgeblazen vanwege corona. Dus bedacht de toneelvereniging een origineel alternatief: een spannende ‘Krimi-serie’ die in vier afleveringen via YouTube wordt uitgezonden: The Box.