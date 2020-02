Genieten van dansende 'jongeren van toen’ - Gouden Dans in De Blauwe Kei ontroert

‘Gelukkig mag ik meestal wel muziek maken van de stemmen in mijn hoofd’

8 februari Paul Simon van Vliet (60) woont op GGZ-locatie Huize Padua. Hij heeft een zwaar leven achter de rug. Hij had psychoses en angsten, was depressief. Stemmen in zijn hoofd dragen hem vaak op wat hij moet doen. Maar daarnáást is hij zeer muzikaal, schrijft hij gedichten en spreuken, tekent hij vogels en borduurt hij.