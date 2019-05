Geocaching: moderne schatzoekers op de Maashorst

Op de Maashorst tuurt de een naar vogeltjes, de ander naar wisenten of bijzondere planten. Maar er lopen ook geocachers rond, herkenbaar aan hun sportieve outfit en telefoontje in de hand, die al wandelend op zoek gaan naar verborgen schatten in de natuur. Zogeheten caches (wat vrij vertaald Engels is voor schat), met elk een eigen gps-coördinaat. Rond dat punt ligt de 'schat' - soms in een doosje, een flesje kan ook - waarbij je in een logboek datum en naam kunt achterlaten. En dan op naar de volgende.