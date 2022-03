Geopark zet bordjes bij bijzondere breukplekken

Geopark Peelhorst en Maasvallei (met als slogan ‘Het barst hier van de breuken’) gaat over bijzonderheden in het landschap rond de Peelrandbreuk. Het gebied strekt zich uit van Oss tot de Noord-Limburgse gemeente Peel en Maas.

Bij veertig bijzondere plekken of gebouwen komen markeringsbordjes te staan, zo is nu afgesproken. Het gaat om locaties met een relatie met een breuk. Er hoeft niet per se een recreatieve route langs te voeren. Het eerste bordje is deze week geplaatst bij 'Bijzonder Brabants’ in Deurne. Deze boerderij van Henk Kerkers staat bovenop een breuk, speelt hier creatief op in en toont dit ook aan publiek.