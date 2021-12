Georginio J. (20) opnieuw veroordeeld voor verboden wapenbezit bij Foodcourt in Uden

DEN BOSCH/UDEN - Georginio J. (20) uit Gouda is in hoger beroep opnieuw veroordeeld voor verboden wapenbezit in Uden. De man was zich ‘in meer of mindere mate’ bewust van de drie geladen pistolen en munitie die hij met drie reisgenoten uit Zuid Holland meenam in een Mercedes Vito en een Mercedes Sprinter naar Uden.